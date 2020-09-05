{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские экипажи в международном конкурсе "Суворовский натиск" стали лучшими

Они справились с задачей за 1 час 34 минуты 43 секунды

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Российские экипажи боевых машин пехоты одержали победу в эстафете международного конкурса "Суворовский натиск", который в течение двух недель проходил на полигоне Белогорьевский в Амурской области. Торжественная церемония награждения и закрытия соревнований прошли в субботу, передает корреспондент ТАСС.

В результате соревнований, которые длились несколько дней, российские экипажи боевых машин пехоты одержали победу в эстафете. Они справились с задачей за 1 час 34 минуты 43 секунды. Вторыми финишировали военнослужащие Белоруссии, а замкнули тройку лидеров представители Ирана.

"Я уверен что эти соревнования будут проводиться регулярно в Амурской области. Скажу откровенно, что абсолютно предсказуемой была победа нашей команды, потому что команда ДВОКУ [Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище] на протяжении многих лет занимает всегда первые или призовые места на всероссийских соревнованиях, поэтому наша команда заслуженно победила. Вместе с тем, хотел бы поздравить все команды с абсолютно качественным завершением сложной трассы. И самое главное, что цель была достигнута - это дружба между войсками всех стран", - поздравил команды губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Суворовский натиск" - одно из главных и самых зрелищных конкурсов системы Армейских международных игр (АрМИ-2020). В 2020 году финал международного конкурса ", проведение которого ранее планировалось в Китае, принимала Россия. Место проведения - полигон ДВОКУ имени Рокоссовского, расположенный в пригороде Благовещенска Амурской области. Участниками состязаний в этом году национальные сборные России, Белоруссии, Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго, Ирана.

Теги
РоссияАмурская область
Российские истребители перехватили три стратегических бомбардировщика США
Это произошло над Черным морем, сообщает НЦУО
Читать полностью