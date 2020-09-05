Российские экипажи в международном конкурсе "Суворовский натиск" стали лучшими

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Российские экипажи боевых машин пехоты одержали победу в эстафете международного конкурса "Суворовский натиск", который в течение двух недель проходил на полигоне Белогорьевский в Амурской области. Торжественная церемония награждения и закрытия соревнований прошли в субботу, передает корреспондент ТАСС.

В результате соревнований, которые длились несколько дней, российские экипажи боевых машин пехоты одержали победу в эстафете. Они справились с задачей за 1 час 34 минуты 43 секунды. Вторыми финишировали военнослужащие Белоруссии, а замкнули тройку лидеров представители Ирана.

"Я уверен что эти соревнования будут проводиться регулярно в Амурской области. Скажу откровенно, что абсолютно предсказуемой была победа нашей команды, потому что команда ДВОКУ [Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище] на протяжении многих лет занимает всегда первые или призовые места на всероссийских соревнованиях, поэтому наша команда заслуженно победила. Вместе с тем, хотел бы поздравить все команды с абсолютно качественным завершением сложной трассы. И самое главное, что цель была достигнута - это дружба между войсками всех стран", - поздравил команды губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Суворовский натиск" - одно из главных и самых зрелищных конкурсов системы Армейских международных игр (АрМИ-2020). В 2020 году финал международного конкурса ", проведение которого ранее планировалось в Китае, принимала Россия. Место проведения - полигон ДВОКУ имени Рокоссовского, расположенный в пригороде Благовещенска Амурской области. Участниками состязаний в этом году национальные сборные России, Белоруссии, Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго, Ирана.