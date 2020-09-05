БДК "Александр Отраковский" и тральщик "Владимир Гуманенко" завершили арктический поход

МУРМАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Большой десантный корабль "Александр Отраковский" и тральщик "Владимир Гуманенко" Северного флота, выполнявшие задачи в составе арктической группировки флота, взяли курс к местам постоянного базирования в Кольском заливе Баренцева моря. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Северного флота.

"Большой десантный корабль "Александр Отраковский" и морской тральщик "Владимир Гуманенко" вышли из состава арктической группировки Северного флота и взяли курс на запад в сторону Кольского залива", - говорится в сообщении.

На флоте уточнили, что накануне корабли пополнили запасы топлива от танкера "Сергей Осипов", прибыть в пункты постоянного базирования они должны на следующей неделе. По пути следования военные моряки проведут ряд учений по противовоздушной обороне отряда кораблей в море.

За время арктического похода экипаж тральщика "Владимир Гуманенко" провел несколько учений по противоминной обороне отряда боевых кораблей и судов обеспечения при проходе условно заминированных районов в Баренцевом и Карском морях по маршруту Северного морского пути. Во время стоянок на незащищенном рейде экипаж корабля обеспечивал противоподводно-диверсионную оборону других кораблей и судов арктической группировки. Экипаж "Александра Отраковского" принял участие в высадке морского десанта на необорудованное побережье реки Енисей в районе порта Дудинка, а также погрузку техники и личного состава морской пехоты Северного флота принимавших участие в межвидовых тактических учениях по обороне важного промышленного объекта на Таймыре.

На флоте дополнили, что остальные корабли и суда обеспечения арктической группировки во главе с большим противолодочным кораблем "Североморск" под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева продолжают поход по трассе северного морского пути на восток. В настоящее время экипажи кораблей и судов готовятся к плаванию в сложных ледовых условиях и форсированию пролива Вилькицкого.

Девятый арктический поход группировки кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа. Вместе с военнослужащими в походе принимает участие экспедиция Русского географического общества на ледоколе "Илья Муромец", а также гидрографы Северного флота, которые выполняют научно-исследовательские работы и наблюдения в морях и на побережье Арктики по маршруту Северного морского пути.