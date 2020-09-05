{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Российские МиГ-31 третий день подряд перехватывают над Баренцевым морем самолеты Норвегии

В Национальном центре управления обороной сообщили, что после разворота норвежского самолета от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования
Истребитель-перехватчик МиГ-31 Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Истребитель-перехватчик МиГ-31
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Истребители МиГ-31 Северного флота третий день подряд перехватывают над Баренцевым морем патрульные самолеты Orion Военно-воздушных сил Норвегии, сообщили в субботу журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

По данным военных РФ, 5 сентября российские средства контроля засекли над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, летевшую к госгранице РФ. "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.

Как уточнили в НЦУО, после разворота норвежского самолета от границы истребитель РФ вернулся на аэродром базирования. В четверг и пятницу​​​​​​ МиГ-31 также поднимался на перехват однотипного норвежского самолета над Баренцевым морем.

Все полеты российских истребителей, сообщили в Центре, выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, во всех трех эпизодах нарушения границы норвежскими самолетами не допущено.

Теги
НорвегияРоссия
Шойгу поблагодарил китайского коллегу за внимание к развитию сотрудничества с Россией
Министр подчеркнул, что обмен опытом военных медиков России и Китая в период пандемии особенно подчеркивает высокий уровень отношений двух стран
Читать полностью