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Шойгу поблагодарил китайского коллегу за внимание к развитию сотрудничества с Россией

Министр подчеркнул, что обмен опытом военных медиков России и Китая в период пандемии особенно подчеркивает высокий уровень отношений двух стран

КУБИНКА /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил китайского коллегу Вэй Фэнхэ за внимание, которое тот уделяет развитию военного и военно-технического сотрудничества России и Китая.

"Несмотря на пандемию, в этом году вы уже второй раз посещаете Россию. Признателен за внимание, которое вы уделяете развитию военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами", - сказал Шойгу в субботу на рабочей встрече с китайским министром.

Он подчеркнул, что обмен опытом военных медиков России и Китая в период пандемии особенно подчеркивает высокий уровень отношений двух стран.

Министр обороны КНР в ответ признался, что две поездки в Россию были его единственными зарубежными командировками в период пандемии.

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