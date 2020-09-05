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Шойгу заявил о почти постоянном присутствии кораблей нерегиональных держав в Черном море

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Черное море в организации считают стратегическим для себя регионом и намерены усиливать свое присутствие в нем

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Флоты нерегиональных держав почти постоянно присутствуют в акватории Черного моря. Об этом в субботу заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1", фрагмент которого был показан в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

"А их (НАТО - прим. ТАСС) флот в Черном море. Мало того, там флоты и корабли нерегиональных держав. И это стало регулярным. <...> Это стало почти постоянным. Понятно, мы [корабли] сопровождаем", - сказал он.

"А чего они там делают? Мы, естественно, делаем все, чтобы не было угрозы нашей стране. Нигде и никакой", - добавил Шойгу.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Черное море в организации считают стратегическим для себя регионом и намерены усиливать свое присутствие в нем.

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