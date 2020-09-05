Шойгу вручил Кубок Армейских игр команде России

КУБИНКА /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил Кубок Армейских международных игр команде России, ставшей абсолютным победителем в общекомандном зачете.

"Я вышел на эту сцену не только для того, чтобы вручить этот главный приз. Хотя это является грандиозным и самым важным событием для любой армии, одержавшей победу в мирных условиях. Мы сегодня завершаем VI Армейские международные игры, игры, на которых есть победители и нет проигравших. Игры, на которых появились новые друзья, новые мастера", - сказал Шойгу.

Он отметил, что на этих соревнованиях встречаются самые сильные, опытные и мужественные, и поблагодарил представителей армий 32 государств, которые приехали в Россию и другие страны, принимавшие Армейские игры в этом году, чтобы принять участие в 30 конкурсах. "А это значит, появилось дополнительно 30 лучших в своей профессии, в своем деле - 30 лучших экипажей, 30 лучших командиров, наводчиков, стрелков, 30 лучших экипажей самолетов и кораблей", - подчеркнул глава российского военного ведомства.

Шойгу сказал слова благодарности пяти государствам, которые принимали игры в этом году - России, Азербайджану, Армении, Белоруссии и Узбекистану. "Я признателен вам, уважаемые коллеги, за то, что вы так блистательно организовали соревнования", - сказал министр.

Он также отметил работу судей, обеспечивающих тыловых служб и медиков, которые сделали все, чтобы соревнования пошли максимально безопасно в условиях пандемии. "Надеюсь, на следующий год нас будет больше. Больше будет стран, которые принимают эти Игры, больше будет участников, больше будет тех, кто действительно хочет сотрудничать и хочет дружить. И тех, кто, я надеюсь, никогда не поднимет оружие на того, с кем встречался и подружился на этих Играх", - сказал министр.

Также на церемонии закрытия награды вручили победителям и призерам "Танкового биатлона". Кубок победителей соревнований российским танкистам вручил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Салют цветов российского триколора

Церемония закрытия Армейских международных игр в Подмосковье завершилась салютом в цветах государственного флага России.

По данным Западного военного округа, в небо Подмосковья были выпущены более 50 видов фейерверков, в том числе "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысили диаметре 300 метров.

"В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо Подмосковья в течение семи минут из 15 салютных установок украсили порядка 3 тыс. фейерверочных выстрелов. В завершении салюта на шестой минуте расчеты салютных установок озарили ночное небо цветами государственного флага РФ", - сообщили в округе.

Произвел праздничный салют отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа, который является единственным подразделением российской армии, которое производит артиллерийские салюты в Дни воинской славы, на военных парадах и на церемонии инаугурации президента РФ.

Армейские игры - 2021

Шойгу также отметил, что армейские международные игры в следующем году получат ряд новшеств, которые помогут усовершенствовать боевую подготовку.

"Отмечу, что возрастающий уровень подготовки всех участников состязаний подтверждает необходимость проведения такого масштабного военно-спортивного мероприятия. <...> Сразу могу сказать, что планируется ряд нововведений, направленных на совершенствование подготовки личного состава, применения вооружения и военной техники", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что, "несмотря на мнение скептиков, нынешние Игры прошли более чем успешно". "Армейские команды 32 стран продемонстрировали способность решать задачи в любых условиях обстановки, в том числе и при введении ограничительных мер, связанных с пандемией", - отметил министр.

Шойгу напомнил, что Армейские международные игры - это по сути единственные соревнования в мире, которые удалось провести в условиях пандемии.

Глава Минобороны отметил возросшую конкуренцию между командами практически на всех конкурсах, которые проводились на территории пяти государств. "С каждым годом популярность игр растет не только среди зрителей, но и среди профессионалов. По сравнению с 2015 годом количество команд увеличилось в три раза", - сказал глава военного ведомства.

Он также сообщил, что команды новых стран - участниц - Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Намибии, Катара, Палестины и Гвинейской Республики - продемонстрировали на соревнованиях уверенные навыки. По словам министра обороны, в ближайшее время начнется подготовка к следующим Армейским играм.