Шойгу заявил о модернизации российских танков Т-72

КУБИНКА /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М, сообщил по завершении Армейских игр - 2020 журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Что касается наших танков Т-72, то игры дали толчок для их серьезной модернизации", - сказал Шойгу. Он рассказал, что несколько лет назад в первых состязаниях Армейских международных игр участвовали модификации Т-72Б1. По их итогам специалисты предложили ряд технических решений, позволивших значительно увеличить боевую эффективность и надежность этих боевых машин.

"В результате появилась модификация Т-72Б3М, не уступающая по своим характеристикам, а в чем-то и превосходящая современные зарубежные танки. В планах министерства обороны провести модернизацию всех имеющихся на вооружении танков Т-72 до данной модификации", - рассказал министр. По его словам, на отечественных танках Т-72Б3 реализованы технические решения, повышающие подвижность, надежность и эргономику.

Министр обороны подчеркнул, что Армейские международные игры стали серьезным экзаменом для боевой и специальной военной техники, так как отдельные упражнения выполняются экипажами в экстремальных условиях, военная техника и экипажи работают в предельных режимах.

"При этом ежегодно подтверждается требуемая надежность и высокий боевой потенциал техники при слаженном взаимодействии экипажа", - сказал министр. Он отметил, что в играх участвуют не какие-нибудь специально подготовленные или суперсовременные боевые машины, а штатные, стоящие на вооружении образцы.

Глава военного ведомства также сообщил, что Китай также начал совершенствовать технику по результатам "Танкового биатлона". В частности, снизили массу, установили противоскользящее покрытие, обеспечивающее удобство посадки-высадки личного состава, улучшили подвижность и усовершенствовали систему управления огнем своего танка Тип 96Б.

Модернизации военной техники по результатам участия в Армейских играх

Шойгу также рассказал журналистам о модернизации российской автомобильной и бронетехники техники на основании опыта ее эксплуатации на этих соревнованиях.

"На серийных отечественных "Камазах" и "Уралах" внедрены конструктивные решения, позволяющие повысить тягово-динамические, разгонные характеристики, безопасность, эргономические свойства и надежность армейских автомобилей", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что в автомобилях проработана возможность повышения мощности двигателей, применения усиленных агрегатов трансмиссии, модернизированных элементов тормозного привода пятиточечных ремней безопасности, быстроразъемных электро- и пневмосоединений. "Данные технические решения применяются при создании семейств автомобилей многоцелевого назначения "Мустанг-М" и "Мотовоз-М", - сообщил глава Минобороны.

Шойгу рассказал, что напряженная конкурентная борьба в ходе соревнований позволяет выявить недостатки техники, оценить действия экипажей в экстремальной ситуации, подсмотреть новаторские подходы оппонентов и выработать собственные меры. "В целом, по результатам участия в Играх на протяжении прошедших пяти лет дорабатывались и модернизировались образцы автомобильной, бронетанковой, инженерной и другой техники, даже улучшались отдельные элементы экипировки военнослужащих", - подчеркнул министр.

По его словам, эволюция военной техники на основе опыта ее участия в Армейских международных играх продолжится. "Это понимаем мы и наши коллеги из зарубежных стран. Тем более что в мире нет другой площадки, где можно было бы в соревновательной форме апробировать военную технику в условиях, реально приближенных к боевым", - заключил глава Минобороны.