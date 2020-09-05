Шойгу: одновременное проведение форума "Армия" и Армейских игр повысило их эффективность

КУБИНКА /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия" и Армейские международные игры (АрМИ) пройдут в одно время и в следующем году. Об этом сообщил журналистам по завершении нынешних соревнований министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Одновременное проведение этих двух масштабных мероприятий показало свою эффективность. Продолжим практику совместного проведения мероприятий и в следующем году. Подумаем, как сделать их более интересными и полезными", - сказал Шойгу.

Он отметил, что профессиональная аудитория и гости форума, в том числе зарубежные, охотно воспользовались возможностью побывать, например, на "Танковом биатлоне". "При этом для специалистов и экспертов одним из самых популярных мест стала развернутая в конгрессно-выставочном центре "Патриот" площадка клуба болельщиков АрМИ", - добавил министр.

По словам Шойгу, участники Игр в свою очередь спешили после конкурсов в павильоны и на мероприятия научно-деловой программы.

"Это особенно было заметно в дни массового посещения форума, когда ни на открытых площадках, ни на стендах, ни в переговорных залах буквально яблоку негде было упасть. Конечно, это не только развивает профессиональный кругозор, но и добавляет здорового азарта, укрепляет командный дух", - сказал глава Минобороны.

В этом году Армейские международные игры и форум "Армия" стартовали 23 августа. Форум завершил работу 29 августа, церемония закрытия соревнований прошла сегодня.