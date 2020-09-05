Шойгу: НАТО планирует перебросить в Польшу дополнительные подразделения военных США

КУБИНКА /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс планирует перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам по окончании Армейских игр - 2020 министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, численность развернутых в Восточной Европе подразделений ОВС НАТО превысила 10 тысяч военнослужащих.

"В ближайшее время в Польшу планируется перебросить дополнительные американские подразделения", - сказал Шойгу.

"Под предлогом необходимости "стратегического сдерживания" России США и другие внерегиональные страны альянса наращивают свое военное присутствие в Восточной Европе", - продолжил министр.

Он рассказал, что наращивание военного присутствия у российских границ происходит несмотря на обязательства альянса не размещать у линии соприкосновения "существенные боевые силы", как определено в Основополагающем акте Россия - НАТО 1997 года.

"Количество учений ОВС блока вблизи российских границ по сравнению с 2014 годом увеличилось почти в 2 раза. Их сценарии предусматривают отработку вопросов создания крупных группировок на восточном фланге НАТО", - добавил глава Минобороны.