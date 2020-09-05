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Шойгу считает, что НАТО стремится к милитаризации Черноморского региона

Министр подчеркнул, что корабли США и их союзников регулярно заходят в черноморскую акваторию

КУБИНКА /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс стремится к милитаризации Черноморского региона и регулярно заходит в черноморскую акваторию, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу журналистам по завершении Армейских игр - 2020.

"Альянс стремится к милитаризации Черноморского региона. Корабли США и их союзников из числа внерегиональных государств регулярно заходят в черноморскую акваторию", - сказал министр.

По его словам, НАТО развивает военную инфраструктуру восточноевропейских союзников. "Модернизируются аэродромы, военно-морские базы и порты, автомобильные и железные дороги. Создаются объекты для размещения воинских формирований, склады вооружения, техники и материальных средств", - перечислил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что в нарушение стратегического баланса сил альянс продолжает развертывать систему противоракетной обороны.

"В 2019 году проведены работы по усовершенствованию недавно введенного в строй комплекса ПРО "Иджис эшор" в Румынии. Его технические возможности позволяют осуществлять пуски крылатых ракет "Томагавк" с целью поражения объектов на европейской территории России", - добавил Шойгу.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссия
Шойгу: одновременное проведение форума "Армия" и Армейских игр повысило их эффективность
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