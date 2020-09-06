Все боевые самолеты РФ получат систему прицеливания, проверенную в Сирии

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Все российские боевые самолеты получат новейшую систему прицеливания при бомбометании, проверенную в Сирии. Об этом сообщил в интервью "России-24" министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы сделали максимально доработанную до почти совершенства систему прицеливания при бомбометании. Она была доработана, проверена, потом проверена в боевых условиях, и сейчас мы ее ставим фактически на все наши самолеты, которые имеют системы для бомбометания", - сказал Шойгу.

Он уточнил, что под боевыми условиями имеется в виду опыт, полученный в Сирии. "Невозможно быть готовым, не проверяя себя в боевых условиях. Невозможно готовить войска исключительно на учебной технике. Учебная техника, как бы вы ни хотели, - это учебная техника <...>", - добавил Шойгу.

Он отметил, что результаты, которые показывает российская авиация, впечатляют. "Это все благодаря очень тесной и плотной работе с предприятиями, конструкторскими бюро. По-моему, нам всем удалось и их "заразить", и самим "заразиться", и получилась такая, в хорошем смысле "инфицированная" стремлением к совершенству команда. Это не может нас не радовать", - сказал министр.