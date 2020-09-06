Шойгу: самолеты стран НАТО регулярно имитируют нанесение ракетных ударов по территории РФ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Авиация стран НАТО совершает регулярные полеты с имитацией нанесения ракетных ударов по территории России. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов", - сказал Шойгу.

Он напомнил о недавнем полете американских стратегических бомбардировщиков B52H над Балтикой.

31 августа российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили три приближающиеся к госгранице РФ воздушные цели. Для их идентификации в воздух были подняты три Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США. Российские истребители вернулись на аэродром базирования после удаления американских самолетов от госграницы РФ.