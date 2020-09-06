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Шойгу сравнил российских военных инструкторов с успешными футбольными тренерами

Министр обороны отметил, что инструкторы РФ оцениваются на высоком уровне

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Отдельные страны, принимающие участие в проводимых под эгидой Минобороны России Армейских международных играх, нанимают российских военных инструкторов для подготовки своих команд. Об этом сообщил в интервью телеканалу "России-24" министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Каждый год команды готовятся к этому, есть те, кто находятся на начальных стадиях, и они обращаются в том числе и к нам, и к нашим коллегам. Говорят, вы бы не могли за два, за три месяца до этих игр принять эти экипажи и потренировать их. Проще говоря, нанимают наших тренеров, как Гуса Хиддинка в футболе", - рассказал министр.

Шойгу добавил, что инструкторы РФ оцениваются на высоком уровне.

В России в субботу завершились Армейские международные игры - 2020, в которых приняли участие команды из 32 стран. Конкурсы игр прошли на территории пяти государств.

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