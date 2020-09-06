СМИ: самолеты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство над Южным Ливаном

БЕЙРУТ, 6 сентября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нарушили в воскресенье воздушное пространство Ливана и появились в небе над южными районами страны. Об этом сообщило агентство Al-Watania.

"Израильские пилоты на пониженной высоте имитировали налеты на районы Набатия и Иклим ат-Туффах", - указывает агентство. По его информации, израильские самолеты совершили также интенсивные полеты над лагерями палестинских беженцев, расположенными в южных городах Сайда и Тир.

Как отмечает агентство, поездку в эти лагеря совершил в воскресенье глава Политбюро исламского движения ХАМАС Исмаил Хания, который находится сейчас с визитом в Ливане. Лидер ХАМАС, в частности, выступил на митинге в Айн аль-Хильве и заявил "о священном праве палестинских беженцев на возвращение к родным очагам".

Хания принимал участие в работе проходившей в Бейруте 3-4 сентября палестинской конференции, посвященной выработке национальной стратегии противодействия американо-израильским планам на Ближнем Востоке.

На территории Ливана находятся 12 лагерей палестинских беженцев, созданных после арабо-израильской войны 1948 года, в них проживают порядка 450 тыс. человек.