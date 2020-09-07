На форуме "Армия-2020" Минобороны заключило контракты на сумму свыше 1 трлн рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Военное ведомство России заявило о заключении на форуме "Армия-2020" контрактов на сумму свыше 1 трлн рублей, что стало новым рекордом выставки. В соответствии с этими сделками войска получат более 500 новых образцов техники и свыше 80 тыс. ракет и боеприпасов, модернизируют 100 с лишним единиц вооружения. Некоторые представленные впервые образцы министр обороны Сергей Шойгу поручил испытать как на предстоящих стратегических учениях, так и в боевой обстановке — в Сирии. Об этом пишут "Известия".

В 2020 году форум "Армия" был особенно богат на новинки колесной бронетехники. Одна только Военно-промышленная компания (ВПК) представила сразу шесть новых образцов. После осмотра экспозиции ВПК Сергей Шойгу поручил испытать две модели на предстоящих в сентябре командно-штабных учениях "Кавказ-2020" в условиях, приближенных к боевым.

Заинтересовали министра впервые продемонстрированные облегченный плавающий бронеавтомобиль "Стрела" для разведчиков и спецназа и хорошо вооруженный "Тигр", представленный в варианте "багги" - без крыши и боковых панелей. Машины были разработаны компанией в инициативном порядке с учетом опыта мобильных боевых действий в Сирии.

На проверку в условиях "Кавказа-2020", а затем и в Сирию министр поручил отправить также комплекс противодействия беспилотникам "Сапсан-Конвой" концерна "Автоматика". Машина автоматически обнаруживает и подавляет сигналы спутниковых навигационных систем. Это заставляет легкие БЛА противника упасть или совершить вынужденную посадку.

Не только подавлять каналы связи и управления малых беспилотников, но и разрушать их способен комплекс "Рать", представленный "Росэлектроникой". Используя радар и оптико-локационную станцию, бронированная трехосная машина может обнаруживать даже миниатюрные БЛА в любых погодных условиях на расстоянии до 3,5 км. Уничтожить их СВЧ-излучением она способна на дистанции в километр. В разработке находится лазерная установка мощностью 1,5 кВт, которая будет сжигать БЛА на таком же расстоянии. В отличие от зенитных ракетных или артиллерийских комплексов, такая машина может безопасно защищать небо над городами и гражданскими объектами в мирное время.

К беспилотным технологиям на "Армии-2020" было повышенное внимание. Самой громкой новинкой стала презентация компанией "Кронштадт" полноразмерных макетов сразу трех новых тяжелых БЛА собственной разработки: двухтонного "Сириуса", четырехтонного "Гелиоса" и скоростного ударного "Грома". Не ясно, на каком этапе находятся данные разработки, но компания уже имеет успешный опыт создания и постановки на вооружение первого в России тяжелого разведывательно-ударного БЛА "Орион".

"Кронштадт" продемонстрировал обширную линейку легких боеприпасов для БЛА со спутниковым, лазерным и телевизионным наведением. В компании совместили боевые части от ракет "Града" и "Урагана" с современными системами наведения, получив оружие калибром от 20 до 100 кг, которое способен поднять даже небольшой БЛА. "Орион" может нести до шести таких корректируемых бомб или четырех управляемых ракет.

"Одной из главных проблем наших ударных беспилотников было отсутствие для них подходящих боеприпасов, - рассказал эксперт Владислав Шурыгин. - На выставке этого года заметно, что задачей их создания в оборонке занимались всерьез. Теперь для БЛА есть и тяжелые ракеты, способные поразить любую цель, и легкие недорогие бомбы, которых вполне достаточно для уничтожения пикапа с пулеметом или огневой точки".

Масштабную экспозицию представил технополис "Эра". Созданный два года назад научно-исследовательский и производственный комплекс привез на выставку 63 экспоната и заключил соглашения о сотрудничестве с 30 предприятиями. Важную роль в работе технополиса играют военные научные роты, укомплектованные призывниками. Им доверяют как создание программного обеспечения, так и участие в научных разработках, в том числе по истребителю пятого поколения Су-57 и модернизации МиГ-31БМ.

Министр обороны Сергей Шойгу анонсировал заключение на "Армии-2020" контрактов на сумму в 1,16 трлн рублей. Но в этом году военное ведомство не стало раскрывать параметры большинства крупных сделок, в особенности количество заказанной техники. Объявлено лишь о приобретении в сумме 500 новых ее образцов и свыше 80 тыс. ракет и боеприпасов. Кроме того, будет отремонтировано и модернизировано свыше 100 единиц вооружения.

Более пятидесяти танков Т-80БВ до уровня Т-80БВМ модернизируют предприятия концерна "Уралвагонзавод". Подписан с ними контракт также на обновление неназванного количества командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К.

Среди закупок для ВКС - контракты на истребители Су-35С и Су-30СМ2, бомбардировщики Су-34, учебно-боевые самолеты Як-130 и учебно-тренировочные DA-42T, транспортные Ил-76МД-90А. Впервые заказаны новые легкие Ил-112В.

Среди озвученных контрактов для ВМФ - постройка фрегатов проекта 22350 и корветов проектов 20380 и 20385. "Проект 22350 - это самые сложные и совершенные из надводных кораблей России, — рассказал эксперт Дмитрий Болтенков. - При создании и постановке в серию с ними было больше всего мучений, первые образцы строили долго. Но сейчас большинство проблем удалось решить. Дальше дело должно пойти быстрее. Корветы проекта 20380 - рабочие лошадки, но даже с их производством были задержки. Сейчас их строительство удалось ускорить. Скорее всего, речь идет о восьми новых кораблях данного проекта, большинство из которых пойдут на Тихоокеанский флот".

"Адмиралтейским верфям" заказана еще одна подводная лодка проекта 677 и одна ДЭПЛ проекта 636.3. С Центром судоремонта "Звездочка" Минобороны подписало контракт на ремонт и модернизацию многоцелевых атомных подводных лодок проекта 971.

Среди объявленных контрактов для ВМФ также разработка универсального вертолета для боевых кораблей. Министерство обороны хочет получить новую машину, способную не только перевозить грузы и пассажиров, но также выполнять противолодочные, поисково-спасательные и боевые задачи. Новая машина должна заменить нынешние вертолеты Ка-27 и Ка-29, пишут "Известия".