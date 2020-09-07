МиГ-31 Северного флота перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Норвегии

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Истребитель МиГ-31 Северного флота перехватил в понедельник над Баренцевым морем патрульный самолет Orion Военно-воздушных сил Норвегии, двигавшийся к границе РФ. Норвежский самолет после этого сменил курс и ушел от российской границы, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

По данным военных РФ, 7 сентября российские средства контроля засекли над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, летевшую к госгранице. "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - сообщили в НЦУО.

Как уточнили военные, после разворота норвежского самолета от границы истребитель РФ вернулся на аэродром базирования. МиГ-31 три раза поднимался на перехват однотипного норвежского самолета над Баренцевым морем на прошлой неделе.