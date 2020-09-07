Российский истребитель сопроводил второй за день самолет-разведчик над Баренцевым морем

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Истребитель МиГ-29 сопроводил над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик R.1 Sentinel ВВС Великобритании. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

По данным военных РФ, 7 сентября российские средства контроля засекли над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, летевшую к госгранице. "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - сказали в НЦУО.

Как уточнили военные, после разворота британского самолета от границы истребитель РФ вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы допущено не было, подчеркнули в НЦУО. "Полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в центре.

Это второй случай сопровождения иностранного самолета над Баренцевым морем за сегодня. Ранее в НЦУО сообщили о перехвате российским истребителем МиГ-31 Северного флота патрульного самолета Orion Военно-воздушных сил Норвегии.

МиГ-31 три дня подряд поднимался на перехват норвежских самолетов Orion над Баренцевым морем на прошлой неделе. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 5 сентября сообщил журналистам, что интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. По его словам, в августе прошлого года таких полетов было 87, сейчас же - около 120.