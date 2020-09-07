Российский истребитель сопроводил третий за день иностранный самолет над Баренцевым морем

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Истребитель МиГ-29 сопроводил над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

По данным военных РФ, 7 сентября российские средства контроля засекли над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, летевшую к госгранице. На ее идентификацию в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135 и сопроводил ее над акваторией Баренцева моря", - сказали в НЦУО.

Как уточнили военные, после разворота британского самолета от границы истребитель РФ вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы допущено не было, подчеркнули в НЦУО. "Полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в центре.

Это третий случай сопровождения иностранного самолета над Баренцевым морем за понедельник. Ранее в НЦУО сообщили о перехвате российским истребителем МиГ-31 Северного флота над Баренцевым морем патрульного самолета Orion Военно-воздушных сил Норвегии и истребителем МиГ-29 стратегического самолета-разведчика R.1 "Сентинел" ВВС Великобритании.

МиГ-31 три дня подряд поднимался на перехват норвежских самолетов Orion над Баренцевым морем на прошлой неделе. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 5 сентября сообщил журналистам, что интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. По его словам, в августе прошлого года таких полетов было 87, сейчас же - около 120.