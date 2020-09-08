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Саперы уничтожили почти 150 боеприпасов времен войны, найденных на поле под Волгоградом

Боеприпасы уничтожили путем подрыва накладным зарядом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сентября. /ТАСС/. Саперы инженерно-саперного полка уничтожили почти 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в Городищенском районе Волгоградской области при проведении сельхозработ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Южного военного округа.

"Опасная находка была обнаружена комбайнером при опашке земельных угодий в поселке Степной в Городищенском районе Волгоградской области. Специалистами группы разминирования снаряды были классифицированы как 146 боеприпасов различного калибра времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что военнослужащие доставили боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

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