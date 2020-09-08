Россия установила 27 рекордов на Армейских международных играх

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Участники Армейских международных игр установили 37 рекордов, 27 из них принадлежат россиянам. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Установлено 37 рекордов, 27 из них принадлежат нашей сборной. Россия в шестой раз завоевала титул чемпиона", - сказал он.

Шойгу подчеркнул, что в пятерку сильнейших вошли команды Белоруссии, Узбекистана, Вьетнама и Азербайджана.

Он поблагодарил иностранных партнеров, которые приняли конкурсы на своей территории и отметил, что состязания прошли на высоком уровне. "Считаем такую форму сотрудничества перспективной. Продолжим ее развивать", - подчеркнул министр.

В этом году в 30 конкурсах игр приняли участие военнослужащие 32 государств. Министр напомнил, что впервые Армейские международные игры проходили одновременно с форумом "Армия", мероприятия освещали около 3,5 тыс. представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации.

Форум "Армия-2020"

Шойгу коротко подвел итоги Международного военно-технического форума "Армия", который завершился 29 августа.

"Проведена 91 двусторонняя встреча с зарубежными партнерами и более 180 научно-деловых мероприятий, посвященных перспективным направлениям развития военно-технической сферы. <...> Отмечу, что, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, форум прошел продуктивно", - сказал министр.

В работе форума приняли участие делегации 92 иностранных государств. Более 1,4 тыс. компаний представили свыше 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. В статических и динамических показах было задействовано около 700 единиц вооружения и военной техники.

Минобороны заключило свыше 40 контрактов с 27 российскими предприятиями на сумму свыше 1 трлн 160 млрд рублей.