Северный флот РФ следит за кораблями НАТО во главе с эсминцем США в Баренцевом море

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Силы Северного флота следят за боевыми кораблями НАТО во главе с эсминцем США Ross, зашедшими в Баренцево море. Об этом сообщили журналистам во вторник в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями отряда боевых кораблей ОВМС НАТО во главе с эсминцем УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 7 сентября 2020 года в акваторию Баренцева моря", - сказали в Национальном центре.

В понедельник Военно-морской флот Великобритании сообщил, что страны НАТО проведут за Северным полярным кругом морскую операцию с целью продемонстрировать приверженность стран блока свободной навигации в этом регионе. В операции будут задействованы фрегат типа 23 "Сазерленд" и танкер "Тайдсприн" класса "Тайд" ВМС Великобритании, которые будут действовать совместно с эскадренным миноносцем типа "Арли Берк" ВМС США и фрегатом "Тур Хейердал" типа "Фритьоф Нансен" ВМС Норвегии при поддержке датского патрульного самолета. Как сообщили в британском флоте, что нынешняя операция является продолжением майских британско-американских учений.

Отряд боевых кораблей Объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО в составе эсминцев с управляемым ракетным оружием (УРО) "Дональд Кук", "Портер", "Рузвельт" ВМС США и фрегата УРО "Кент" ВМС Великобритании находился в Баренцевом море с 4 по 9 мая. Его действия обеспечивали универсальный транспорт снабжения "Сапплай" и атомная подводная лодка типа "Виргиния" ВМС США, дизель-электрическая подводная лодка "Ула" и два патрульных самолета Р-3С Orion ВМС Норвегии.