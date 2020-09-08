Истребитель Су-27 сопроводил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтикой

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции над Балтикой. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ во вторник.

По данным центра, 8 сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции", - сказали в центре.

Там сообщили, что после разворота иностранных самолетов от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ американским и шведским самолетами не допущено", - подчеркнули в центре.