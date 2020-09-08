Истребитель РФ сопроводил второй за день самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-29 второй раз за день поднимался на сопровождение самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили журналистам во вторник в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным Центра, сегодня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - сказали в военном ведомстве.

Как рассказали в Национальном центре, после разворота норвежского самолета от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ норвежским самолетом не допущено", - добавили в Центре.

Сегодня российский истребитель МиГ-29 уже поднимали на сопровождение самолета базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем.