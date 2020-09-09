Соединение ВВО Еврейской АО впервые на Дальнем Востоке получило новейшую зенитную систему

ТАСС, 9 сентября. Зенитное ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области первым на Дальнем Востоке получило новейшую зенитную ракетную систему на гусеничной базе С-300В4. Об этом сообщила в среду пресс-служба ВВО.

"В рамках перевооружения войск Восточного военного округа на современную военную технику в зенитное ракетное соединение ВВО впервые на Дальнем Востоке поступила новейшая зенитная ракетная система на гусеничной базе С-300В4. Получению образцов новейшей зенитной ракетной системы предшествовало завершение формирования зенитного ракетного соединения", - сообщила пресс-служба.

После этого личный состав отправился в учебный центр в Оренбурге, где прошел обучение для эксплуатации новой техники. Обучение проходило в несколько этапов, на начальном прошли мероприятия по приему и проверке систем вооружения и базового шасси. После этого на полигоне "Капустин Яр" расчеты С-300В4 выполнили поиск и обнаружение целей и произвели пуски ракет по малоразмерным быстролетящим целям.

Мишенями являлись ракеты типа "Саман", выпущенные из зенитного ракетного комплекса "Оса". Они были поражены при входе в зону поражения ракетами ЗРС С-300В4. На заключительном этапе военные погрузили технику на платформы воинского эшелона и отправили к месту постоянной дислокации в Еврейскую автономную область.