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В Минобороны появилась структура для управления недвижимостью

"Росжилкомплекс" будет заниматься, в частности, контролем за жизненным циклом объектов недвижимости, включая проектирование, строительство, содержание и ремонт
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ учредило некоммерческую организацию "Росжилкомплекс", которая будет управлять всем его жилищным фондом. Об этом сообщили журналистам в среду в военном ведомстве.

"В рамках перехода на единую систему содержания и управления жилищным фондом в Минобороны России создана специализированная некоммерческая организация в форме федерального государственного автономного учреждения (ФГАУ) "Росжилкомплекс", - сказали в Минобороны.

"Росжилкомплекс" будет осуществлять весь спектр работ и услуг по управлению и распоряжению ведомственным жилищным фондом от обеспечения военнослужащих жилыми помещениями до проведения благоустройства и содержания жилых зон на территории военных городков", - пояснили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что новая структура также будет осуществлять контроль за всем жизненным циклом объектов недвижимости, включая проектирование, строительство, содержание и ремонт фондов. "Переход к единой системе управления позволит создать эффективный инструмент комплексного управления, контролировать использование и эксплуатацию жилищного фонда, автоматизировать процесс и сократить время на распределение и заселение жилых помещений", - отметили в Минобороны.

В военном ведомстве рассказали, что создание "Росжилкомплекса" также позволит эффективно решать жилищно-коммунальные вопросы: специалисты будут осуществлять техобслуживание и ремонт инженерных систем, лифтового оборудования, систем связи, сигнализации и видеонаблюдения зданий, включая аварийное и диспетчерское обслуживание, текущий ремонт ведомственных общежитий и многоквартирных домов, подготовку к сезонной эксплуатации, благоустройство и содержание жилых зон, а также строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ранее эти функции были распределены между центральными органами военного управления.

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