Истребитель Су-27 вылетал на перехват американского самолета-разведчика над Черным морем

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Истребитель Су-27 ВКС России поднимался в среду на перехват стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США над Черным морем. Об этом сообщили в среду журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

Средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель над нейтральными водами Черного моря.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря", - сказали в Центре, уточнив, что нарушения госграницы России зафиксировано не было.