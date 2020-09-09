Два МиГ-29 сопроводили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Два истребителя МиГ-29 ВКС РФ были подняты сегодня для сопровождения самолетов Falcon-20 и Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в среду журналистам в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Там сказали, что средства контроля воздушного пространства обнаружили две воздушных цели над нейтральными водами Баренцева моря.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя МиГ-29, экипажи которых классифицировали их как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии", - сказали в центре, уточнив, что нарушения госграницы России зафиксировано не было.

Там также отметили, что российские истребители сопроводили иностранные самолеты над акваторией Баренцева моря и после их разворота вернулись на аэродром базирования.

5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом - с 87 в августе 2019 года до 120 в нынешнем. По его словам, только за период с 23 августа по 2 сентября авиация ВКС России не менее 10 раз поднималась на перехват самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.