Китай примет участие в учениях "Кавказ-2020" в России

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Китайские военные примут участие в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в сентябре в России. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Минобороны КНР.

"В соответствии с договоренностями между Китаем и Россией Народно-освободительная армия Китая направит военнослужащих в Астраханскую область РФ для участия в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут с 21 по 26 сентября", - указывается в тексте.

Как отмечается в документе, в мероприятии также будут участвовать военнослужащие Армении, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Пакистана и других стран.

Во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил о том, что в учениях "Кавказ-2020" "планируется участие воинских контингентов девяти иностранных государств". Он добавил, что еще "девять стран направят в Россию военных наблюдателей".