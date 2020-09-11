Танкисты ЗВО провели учения с боевой стрельбой на танках Т-34

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках учений провели на полигоне Алабино в Московской области боевые стрельбы на танках Т-34, сообщили в пресс-службе округа.

"В Московской области в канун празднования Дня танкиста военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы из танков Т-34, признанных лучшими танками Великой Отечественной войны" - сказали в пресс-службе.

В ходе учений танкисты вели огонь на различных дистанциях по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника, уточнили в округе. В рамках маневров военнослужащие преодолели препятствия и выполнили различные маневры на скоростных участках, в том числе сложные повороты и развороты.

В округе отметили, что только лучшие танкисты получили возможность вести стрельбу из Т-34. "Это позволяет офицерам и солдатам не только ощутить преемственность в танковой профессии от фронтовиков Великой Отечественной войны, но и понять, как, управляя этим танком, они завоевали Победу", - отметили в пресс-службе.

В этом году отмечается 100 лет отечественному танкостроению.

Т-34 - советский средний танк времен Великой Отечественной войны, он являлся основным танком советских войск и самой массовой бронемашиной такого типа. Танк стал одним из самых известных символов войны, памятники с ним установлены в многих населенных пунктах, где велись боевые действия.