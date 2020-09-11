Страны СНГ проверят боевую готовность объединенной системы ПВО

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Семь стран Содружества независимых государств (СНГ) проверят боевую готовность объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе начавшейся в пятницу тренировки. В частности, будет отработано применение сил ПВО по самолетам-нарушителям госграницы государств СНГ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В учениях, которые начались в 8:00 мск, участвуют Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Руководят объединенной системой ПВО из центра управления Воздушно-космических сил РФ в Москве. "В рамках тренировки будут отработаны вопросы применения дежурных по ПВО сил по воздушным судам-нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам-нарушителям госграниц государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие", - уточнили в ведомстве.

В тренировке задействовано более 130 командных пунктов на территории семи стран, свыше 60 самолетов, в учениях в том числе принимают участие истребители Су-27, МиГ-29, МиГ-31 и Як-130, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, тяжелые бомбардировщики Ту-22, Ту-160.

"Экипажи самолетов проведут взаимные маневры в воздушном пространстве семи стран, участвующих в тренировке", - добавили в ведомстве.

Российские истребители в последнее время практически ежедневно поднимаются на сопровождение самолетов стран НАТО, пытающихся приблизиться к границам РФ. Как сообщил 5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу, интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. По его словам, в августе прошлого года таких полетов было 87, сейчас же - около 120.