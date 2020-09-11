МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) Северного флота выполнила стрельбу противолодочной ракетой в Баренцевом море. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"Экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота в рамках отработки плановых противолодочных задач в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море выполнил стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели", - сказали в пресс-службе.

По данным флота, стрельба была проведена практическим боезапасом без боевой части.

"Противодействие подводникам оказывал экипаж многоцелевой крейсерской атомной подводной лодки другого соединения подводных сил Северного флота, который также обозначил применение ракетного подводного оружия", - пояснили в пресс-службе.

Несколько дней назад в Баренцевом море экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали торпедную стрельбу по подводной цели в дуэльном варианте.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что 7 сентября в Баренцево море зашел отряд боевых кораблей НАТО во главе с эсминцем США Ross, за которыми следят силы и средства Северного флота.

В понедельник Военно-морской флот Великобритании сообщил, что страны НАТО проведут за Северным полярным кругом морскую операцию с целью продемонстрировать приверженность стран блока свободной навигации в этом регионе. В операции будут задействованы фрегат типа 23 Sutherland и танкер "Тайдсприн" класса "Тайд" ВМС Великобритании, которые будут действовать совместно с эскадренным миноносцем типа Arleigh Burke ВМС США и фрегатом Thor Heyerdahl типа Fridtjof Nansen ВМС Норвегии при поддержке датского патрульного самолета. Как сообщили на британском флоте, нынешняя операция является продолжением майских британско-американских учений.

Отряд боевых кораблей Объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО в составе эсминцев с управляемым ракетным оружием (УРО) Donald Cook, Porter, Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании находился в Баренцевом море с 4 по 9 мая. Его действия обеспечивали универсальный транспорт снабжения "Сапплай" и атомная подводная лодка типа Virginia ВМС США, дизель-электрическая подводная лодка Ula и два патрульных самолета Р-3С Orion ВМС Норвегии.

Учения БПК "Вице-адмирал Кулаков"

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота "Вице-адмирал Кулаков", выполняющего задачи в Средиземном море, провел учения по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. По информации флота, к учениям привлекался противолодочный вертолет Ка-27ПЛ.

"Экипаж вертолета выполнил несколько полетов с палубы БПК на поиск подводных лодок в заданный район. Во время полетного задания летчики отработали поиск подводной цели с помощью опускаемой гидроакустической станции", - рассказали в пресс-службе.

БПК "Вице-адмирал Кулаков" находится в Средиземном море с начала августа. Корабль совершил деловые заходы в Алжир и Кипр, провел несколько корабельных учений. На сегодня корабль прошел более 15 тысяч морских миль.