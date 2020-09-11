Силы ПВО СНГ условно уничтожили на тренировке семь самолетов-нарушителей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Силы Объединенной системы ПВО стран СНГ в рамках проходящей в пятницу тренировки условно перехватили семь самолетов-нарушителей, в роли которых выступили российские бомбардировщики. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, три ракетоносца Ту-160 и четыре бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России взлетели рано утром и взяли курс на Восточно-Европейский и Центрально-Азиатский регионы. Самолеты стали контрольными целями для дежурных сил ПВО Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, а также для Воздушно-космических сил, объединений ВВС и ПВО Западного, Центрального и Южного военных округов России.

Условные обстрелы контрольных целей были выполнены подразделеними зенитных ракетных войск Центрального, Западного, Южного регионов России, Белоруссии и Казахстана. "С военных аэродромов России, республик Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения в воздух были подняты дежурные по ПВО экипажи самолетов МиГ-31, Су-27, МиГ-29, которые, получив целеуказания, провели воздушную разведку, вышли в зону перехватов и осуществили условное уничтожение контрольных целей", - отметили в ведомстве.

Всего в воздух было поднято более 60 самолетов вооруженных сил привлекаемых к тренировке стран СНГ.

Российский летающий радар А-50 навел истребители на сверхзвуковые и стратосферные цели, имитируемые истребителями-перехватчиками МиГ-31 ВКС России. Как уточнили в ведомстве, российский самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 ранним утром совершил перелет на оперативный аэродром Центрального военного округа.

"После дозаправки топливом самолет А-50 вылетел для наращивания радиолокационного поля в зону дежурства в воздухе, где его экипаж навел российские истребители Су-27, МиГ-29 и казахстанские истребители Су-27 и МиГ-29, МиГ-31 на перехват сверхзвуковых и стратосферных целей, имитируемых поднятыми с российских военных аэродромов самолетами МиГ-31", - рассказали в Минобороны.

В министерстве уточнили, что в общей сложности А-50 находился в воздухе несколько часов на высотах от 9 000 до 10 000 метров и осуществил более 10 наведений истребителей на цели.

В проверке боевой готовности дежурных по ПВО сил, которая проходит в пятницу, принимают участие подразделения авиации, радиотехнических и зенитных ракетных войск объединенной системы ПВО семи стран СНГ - России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

На тренировке будет отработано применение сил ПВО сил по воздушным судам - нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам - нарушителям госграниц стран СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.