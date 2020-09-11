Более 12 тыс. человек примут участие в стратегических учениях "Кавказ-2020"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Более 12 тыс. человек примут участие в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" с Южным военным округом под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя Министра обороны РФ [Валерия Герасимова] пройдет в период с 21 по 26 сентября 2020 года. К участию в учении планируется привлечь более 12 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев, планируется в том числе участие около 1 тыс. иностранных военнослужащих.

В пресс-службе ЮВО добавили, что первые два военно-транспортных самолета уже доставили подразделения Народно-освободительной армии Китая в Астраханскую область для участия в учениях.

"Два самолета Y-20 доставили около 100 военнослужащих и военную технику армии Китая на учения "Кавказ-2020". Ранее на военном аэродроме в Астраханской области встретили передовую группу офицеров вооруженных сил Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Все прибывшие военнослужащие при вылете из Китая прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции. На полигоне зарубежные гости также пройдут карантинные мероприятия.

Командно-штабное учение "Кавказ-2020" пройдет с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и завершит комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил в этом году. Планируется участие воинских контингентов девяти иностранных государств. Основные действия развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях Черного и Каспийских морей. Учения позволят оценить способность Южного военного округа обеспечить военную безопасность на юго-западе России.