Главком ВКС РФ: полеты боевой авиации США над Украиной не помогают снизить напряженность

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Полеты военных самолетов США над территорией Украины не способствуют разрядке напряженности в регионе, заявил главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

"Полеты любой боевой авиации над территорией Украины не способствуют разрядке напряженности в регионе", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

Суровикин уточнил, что украинские истребители Су-27 и МиГ-29 взаимодействовали с американскими бомбардировщиками В-52Н, которые 4 сентября пролетели над территорией Нидерландов, Германии, Польши и Украины.

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в нагнетании обстановки у границ, поэтому большинство мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил проводит в глубине страны.

"Воздушно-космическими силами будет продолжено отслеживание обстановки у российских границ для своевременного принятия мер, обеспечивающих безопасность Российской Федерации", - добавил Суровикин.

Операция НАТО

По словам Суровикина, самолеты-разведчики НАТО провели над Черным морем 4 сентября беспрецедентную операцию.

"Действия стратегических бомбардировщиков американцы и англичане обеспечивали проведением беспрецедентной разведывательной операции над акваторией Черного моря", - сказал Суровикин.

По словам главкома, в воздухе одновременно находились пять самолетов-разведчиков и один стратегический беспилотный разведывательный аппарат. К российской границе они приближались на 15 км и вели разведку территории РФ на глубину до 600 км.

В этот же день три американских стратегических бомбардировщика В-52Н приближались к границе России на 30 км, рассказал главком ВКС. Российские военные считают, что таким образом отрабатывались удары крылатыми ракетами по объектам, расположенным на территории Южного военного округа.

"Кроме того, отрабатывались задачи взаимодействия B-52H с самолетами F-16C ВВС Польши, а также Су-27 и МиГ-29 воздушных сил Украины", - добавил Суровикин.

Для прикрытия воздушной границы России тогда поднимались восемь российских самолетов из состава дежурных сил - четыре Су-30СМ и четыре Су-27, уточнил он.