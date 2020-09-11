Главком ВКС РФ: бомбардировщики США отрабатывали удары по России из Эстонии и Канады

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Американские стратегические бомбардировщики В-52Н отработали удары крылатыми ракетами по России из Эстонии и Канады на учениях Allied Sky 28 августа. Об этом заявил в пятницу главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

"Экипажи стратегических бомбардировщиков провели тренировки по применению крылатых ракет воздушного базирования по объектам на территории Российской Федерации из воздушного пространства над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

"Одновременно два B-52H, действуя с континентальной части США, отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады", - добавил Суровикин.

По его словам, во время учений Allied Sky 28 августа четыре бомбардировщика B-52H выполняли полеты над территориями 28 европейских стран, входящих в НАТО. Американские бомбардировщики прикрывали порядка 40 самолетов тактической авиации национальных ВВС 12 стран альянса.

Суровикин отметил, что российская сторона по военно-дипломатическим каналам получила уведомление о готовящихся учениях еще 21 августа. Однако точных сроков выполнения полетов указано не было.

"Также было заявлено, что ВВС США будут отрабатывать задачи стратегической стабильности и демонстрации возможностей ядерных сил для сдерживания потенциального агрессора от атаки на США и их союзников", - добавил он.

Отработка удара по Калининградской области

Три американских бомбардировщика В-52Н 31 августа на учениях отрабатывали удары крылатыми ракетами по Калининградской области с воздуха над территорией Нидерландов, Германии, Польши и стран Балтии, сообщил Суровикин.

По его словам, 31 августа три B-52H с британской авиабазы Фэрфорд совершили полет над территорией Нидерландов, Германии, Польши, стран Балтии в район эстонского полигона Тапа и обратно над акваториями Балтийского и Северного морей.

"По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны", - сказал Суровикин.

Главком подчеркнул, что бомбардировщики по всему маршруту полета отслеживались радиолокационными подразделениями Балтийского флота и 6-й армии ВВС и ПВО.

"Для воспрещения нарушения российского воздушного пространства, перехвата и патрульного сопровождения американских бомбардировщиков в воздух поднимались два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота", - напомнил Суровикин.

Позиция России

Суровикин назвал тренировки В-52Н у границ России враждебными и провокационными. "Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации носит враждебный и провокационный характер", - сказал он.

Ранее Национальный центр управления обороной сообщал о попытке трех бомбардировщиков В-52Н ВВС США приблизиться к границе РФ в Черном море 4 сентября, а также о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями в конце августа.

"Обнаружение B-52H осуществлялось загоризонтной РЛС на максимальной дальности, что позволяло оперативно нацеливать истребители из состава дежурных по ПВО сил - Су-30СМ и Су-27 для перехвата, патрульного сопровождения и недопущения нарушения воздушного пространства Российской Федерации", - рассказал главком.

Он подчеркнул, что кратковременные попытки B-52H приблизиться к границам РФ своевременно блокировались российскими истребителями. Авиационных инцидентов допущено не было. "Принятые Главным командованием Воздушно-космических сил меры позволили своевременно вскрыть деятельность стратегических бомбардировщиков ВВС США и стран НАТО, а также организовать эффективные меры противодействия", - сказал главком.