Истребитель МиГ-31 поднимался на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 поднимался в пятницу на перехват самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - сказали в центре.

После разворота норвежского самолета от границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации норвежским самолетом-разведчиком не допущено", - подчеркнули военные.

5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом - с 87 в августе 2019 года до 120 в нынешнем.