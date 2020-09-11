Минобороны предложило ограничить свободную продажу комплектующих к средствам химзащиты

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ предлагает запретить свободный оборот запчастей и комплектующих к средствам защиты от химического оружия и веществ, входящих в его состав. Соответствующий проект указа президента, разработанный ведомством, размещен на портале проектов правовых актов.

Военное ведомство предлагает включить в перечень продукции, требующей получения разрешения на реализацию в РФ, комплектующие к средствам защиты от токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров, чтобы исключить возможность для "отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей" закупать их и собирать из них готовые средства защиты, которые могут быть использованы для диверсий и терактов.

"Отсутствие в перечне запасных частей и комплектующих изделий к средствам защиты от токсичных химикатов не позволяет надлежащим образом осуществлять контроль за их оборотом, а также допускает возможность приобретения указанных средств в целях проведения диверсий и террористических актов с использованием токсичных химикатов", - поясняется в документе.

Также в пояснительной записке говорится, что на данный момент в перечень включены, в частности, боевые отравляющие вещества, производство и хранение которых запрещены также Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, ратифицированной и потому являющейся "составной частью правовой системы Российской Федерации".

В Минобороны напоминают о том, что все запасы химоружия в стране уничтожены, поэтому термин "боевые отравляющие вещества" в перечне предлагается заменить на "токсичные химикаты, относящиеся к химическому оружию, и их прекурсоры".