Марш бронетехники с участием "Арматы" пройдет в Нижнем Тагиле в честь столетия танкпрома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Торжественный марш военной и специальной техники состоится в Нижнем Тагиле (Свердловская область) 12 сентября - танки, боевые, инженерные и специальные машины пройдут по центру города в честь 100-летия отечественного танкостроения и 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба "Уралвагонзавода".

"В колонне проедет созданный на "Уралвагонзаводе" легендарный танк Т-34, также в ней проследуют танки Т-72Б3М, Т-90С, Т-90М, боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор", инженерные машины БРЭМ-1М и БМР-3МА. Впервые на Урале в колонне пройдут две боевые машины, созданные на платформе "Армата", - танк Т-14 "Армата" и тяжелая боевая машина пехоты Т-15", - говорится в сообщении.

Пройдет также военная техника Тагильской ракетной дивизии, отряда специального назначения "Урал" и Нижнетагильского ОМОН.

День танкиста 12 сентября отметят и в Екатеринбурге. На полигоне "Свердловский" военнослужащие Центрального военного округа развернут выставку из более чем 150 образцов вооружения и военной техники. В экспозиции впервые будет представлен Т-14 "Армата". Для всех посетителей военнослужащие подготовили специальную трассу, по которой они смогут проехать в десантных отделениях бронеавтомобилей "Тайфун-К", "Тигр", а также бронетранспортера БТР-82АМ. Экипажи танков Т-72Б3М выполнят одновременный разгон, прыжок с трамплина и синхронный выстрел в фазе полета из 125-мм пушек.

Нижний Тагил - столица российского танкостроения, расположенный здесь "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России.