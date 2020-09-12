Командующий ЦВО: празднование Дня танкиста на Урале планируется проводить ежегодно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные Дню танкиста, планируется проводить в Свердловской области ежегодно. Об этом сообщил в субботу командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

"Начиная с этого года мы восстанавливаем славную традицию проведения Дня танкиста в столице Урала. Урал внес весомый вклад в историю отечественного танкостроения, именно здесь создавался танк Победы - знаменитая "тридцатьчетверка", именно здесь был сформирован Уральский добровольческий танковый корпус, получивший боевое крещение на Курской дуге и прошедший с боями до Праги", - сказал он.

День танкиста в Екатеринбурге проходит в формате масштабной военно-патриотической акции, которую смогут посетить все желающие. На празднике посетители впервые могут увидеть танк Т-14 "Армата" и историческую военную технику. Экспозицию исторических боевых машин представят Т-34 с орудиями калибра 76 и 85-мм, самоходным истребителем танков СУ-100 и Т-44. Послевоенный и современный периоды отечественного танкостроения будут представлять танки Т-62, легкий плавающий танк ПТ-76 и современные модификации Т-72Б3М, Т-80БВМ в том числе арктическом камуфляже.

День танкиста учредили в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднование Дня танкиста. Праздник включили в перечень профессиональных праздников ВС РФ.