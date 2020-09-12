Шойгу поздравил танкистов с профессиональным праздником

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил неоценимый вклад воинов-танкистов в обеспечение защиты и безопасности России. Он поздравил военнослужащих, ветеранов бронетанковых войск, а также работников предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ с профессиональным праздником - Днем танкиста, который отмечается ежегодно с 2006 года в Вооруженных силах РФ во второе воскресенье сентября (в 2020 году приходится на 13 сентября).

"На протяжении всей истории существования бронетанковых войск их личный состав с честью выполняет служебный долг, демонстрирует беспримерное мужество и отвагу, самоотверженность и преданность Отечеству. Вклад воинов-танкистов в обеспечение защиты и безопасности нашей Родины поистине неоценим", - говорится в поздравительном приказе Шойгу, текст которого распространила в субботу пресс-служба военного ведомства.

Министр подчеркнул, что современное поколение военнослужащих с честью продолжает славные традиции предшественников, успешно овладевает новейшим вооружением и военной техникой, совершенствует профессиональное мастерство, а также эффективно решает поставленные задачи как в боевых условиях, так и в мирной обстановке.

"Высокой оценки заслуживает труд конструкторских коллективов и работников предприятий промышленности, которые создают образцы бронетанковой техники, отвечающие самым передовым мировым стандартам", - сказал Шойгу.

Он поблагодарил всех причастных "за добросовестную службу и ратный труд" и пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо России.