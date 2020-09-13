Эксперт: российской промышленности по силам модернизировать все Т-72 в короткие сроки

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Модернизация всех танков Т-72 до уровня Т-72Б3М, о которой ранее говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу, может быть завершена в короткие сроки. Об этом заявил ТАСС экс-начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны и бывший директор Рособоронзаказа генерал-полковник Сергей Маев.

"Безусловно, модернизация танков Т-72 усилит армию. Сколько времени это займет, зависит от многих факторов, в первую очередь от того, сколько финансовых средств будет выделено на модернизацию, как будет поставлена задача предприятиям и какой объем работ", - сказал Маев.

По его словам, в целом предприятиям под силу выполнить эту задачу за достаточно короткий срок. "Уралвагонзавод" выпускал в свое время гораздо больше танков, чем за последние десять лет. Производственные мощности сохранились", - пояснил генерал.

О модернизации всех российских танков Т-72 до модификации Т-72Б3М ранее сообщил Шойгу. По словам главы военного ведомства, толчок для серьезной модернизации танков дали Армейские международные игры, по итогам которых специалисты предложили ряд технических решений, позволивших значительно увеличить боевую эффективность и надежность этих боевых машин.

По мнению Маева, хоть танки и появились в 1916 году, альтернативы им на поле боя на сегодняшний день нет. Военачальник отметил, что эта техника активно развивается, современные танки стали более маневренными и лучше защищенными. "Те же самые Т-72 и Т-90, уже не говоря об "Армате", нельзя сравнивать с Т-34, хотя Т-34 считался лучшим танком Второй мировой войны. Идет эволюция, развитие танков и в настоящее время. Через 50 лет танки будущего будут отличаться от танков Т-72, как Т-72 отличается от Т-34", - добавил он.

Сегодня вооруженные силы отмечают День танкиста, который учрежден в 1946 году. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднованием Дня танкиста. Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.