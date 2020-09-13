Учения "Славянское братство - 2020" пройдут с 14 по 25 сентября в Белоруссии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российско-белорусские учения "Славянское братство - 2020" пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в воскресенье.

"В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне Брестский в Республике Беларусь пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение "Славянское братство", которое ежегодно проводится с 2015 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, решение о проведении учений было принято в октябре 2019 года. В числе прочих в нем примут участие подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ. "В ходе учения десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач", - отметили в Минобороны.

Военные прибудут на территорию Белоруссии с помощью железнодорожного транспорта. "Всего от Российской Федерации в учении примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения", - пояснили в ведомстве, подчеркнув, что после завершения учений российские военнослужащие вернутся в РФ.

Об учениях

Планировалось, что во второй половине сентября на военном полигоне Брестский под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии будут проведены плановые совместные белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство - 2020", которые проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц. В 2019 году данные учения проходили в Сербии, в 2018 году - в РФ.

Министр обороны Сербии Александар Вулин заявил, что Европейский союз потребовал от Белграда отказаться от предстоящих учений в Белоруссии. В результате сербское правительство приняло решение заморозить все военные учения со всеми странами на шесть месяцев.