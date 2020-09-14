Около 80 тыс. человек привлекут к учениям "Кавказ-2020"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Около 80 тыс. человек привлекут к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020". Максимальное число военнослужащих частей, попадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, составит порядка 13 тыс., сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Всего к СКШУ "Кавказ-2020" предполагается привлечь около 80 000 человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, попадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 900 военнослужащих", - сообщили в военном ведомстве.

В министерстве рассказали, что в практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Участники из разных стран

Военнослужащие из шести стран примут участие в учениях "Кавказ-2020".

"Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана, всего до 1 000 иностранных военнослужащих", - отметили в Минобороны.

Как уточнили в министерстве, представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Основные действия учений пройдут на полигонах Южного военного округа - Прудбой, Ашулук, Капустин Яр. Также планируется задействовать авиационные полигоны Арзгирский и Копанской. "В акваториях Черного и Каспийского морей будут проведены розыгрыши эпизодов действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием кораблей Военно-морских сил Исламской Республики Иран", - сообщили в Минобороны.

Как сообщает издание "Красная звезда", около 100 военнослужащих Китайской народной республики уже прибыли в Астраханскую область для участия в учениях.

"Два военно-транспортных самолета Y-20 ВВС КНР с военнослужащими Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прибыли в Астраханскую область для участия в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", - говорится в материале. - В составе прибывшего подразделения около 100 военнослужащих и военная техника".

Перед вылетом в Россию военнослужащие из Китая сдали тест на коронавирус, а на аэродроме им измерили температуру. Российские медики контролируют ношение масок и соблюдение противоэпидемических мер.

Задачи участников учений

Группировки войск коалиции государств - участников стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020" отработают вопросы обеспечения военной безопасности на юго-западе России.

"В ходе учения будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации", - сказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, учения пройдут в два этапа.

"На первом этапе органы военного управления проведут планирование боевых действий в созданной по учению условной военно-политической обстановке. Будут отработаны вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран - участниц учения по отражению ударов средств воздушного нападения, ведению разведывательно-поисковых и оборонительных действий", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве сообщили, что на втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления войсками в ходе ведения совместных боевых действий.

"Предполагается проведение розыгрышей действий сухопутных группировок войск, группировок авиации и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии. Кроме того, в ходе учения предусмотрены практические мероприятия войск, направленные на отработку вопросов развертывания и ведения территориальной обороны", - отметили в Минобороны.

Цели учений

В министерстве подчеркнули, что основными целями СКШУ "Кавказ-2020" являются проверка степени готовности Южного военного округа к локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму, повышение взаимодействия органов военного управления и войск в ходе решения задач по защите интересов и обеспечения военной безопасности РФ, а также получение практики командующими, командирами и штабами в управлении войсками при подготовке и в ходе ведения военных действий на Юго-Западном стратегическом направлении.

Еще одной целью является обеспечение готовности ВС РФ и государств-партнеров к защите национальных интересов. Учения пройдут с 21 по 26 сентября, в них примут участие воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана, а также ВМС Ирана.

Учения пройдут с 21 по 26 сентября 2020 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова.