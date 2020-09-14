Эксперимент по созданию женского экипажа патрульного катера на ЧФ признали успешным

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Эксперимент по созданию первого женского экипажа патрульного катера на Черноморском флоте (ЧФ) завершен, его признали успешным, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы флота.

"На Черноморском флоте завершился и признан успешным эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере. <...> Результаты эксперимента подготовлены и отправлены в Главное командование Военно-морского флота России для принятия дальнейшего решения", - сообщили в пресс-службе.

За время эксперимента военнослужащие-женщины прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, обучились специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика. На начальном этапе проекта экспериментальный экипаж прошел специальные курсы в объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге по переподготовке на курсах подготовки экипажей кораблей 4-го ранга.

"Непосредственно на Черноморском флоте военнослужащие-женщины обучились выполнению практических действий по приготовлению катера к выходу в море, его управлению и безопасному мореплаванию в различных районах судоходства и условиях обстановки на интерактивном тренажере "Мостик". На выходе в море они самостоятельно исполняли все обязанности по занимаемым должностям, проводили техническое обслуживание силовой установки, навигационного оборудования, частей и механизмов патрульного катера", - рассказали на Черноморском флоте.

Кроме того, женский экипаж в полном составе успешно выполнил упражнения боевой подготовки по практическому гранатометанию и стрельбе из штатного оружия, а в завершение стажировки женщины успешно сдали зачеты на допуск к самостоятельному управлению катером и исполнению должностных обязанностей.