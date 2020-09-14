Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями и Атлантическим океаном

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями и Атлантическим океаном, на отдельных участках маршрута их сопровождали МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-16 ВВС Норвегии. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана <...> На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-16 ВВС Норвегии", - сказали в Минобороны.

По данным ведомства, продолжительность полета составила около 10 часов.

В военном ведомстве напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны.