Четыре российских истребителя перехватили три бомбардировщика B-52 США над Черным морем

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Четыре истребителя РФ перехватили в понедельник три стратегических бомбардировщика B-52 США над Черным морем, которые летели со стороны Украины. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

По данным российских военных, 14 сентября радарами сил противовоздушной обороны Южного военного округа "над акваторией Черного моря выявлены приближающиеся со стороны Украины к государственной границе РФ три воздушные цели". Для их опознавания были подняты два истребителя Су-27 и два истребителя Су-30.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - сообщили в НЦУО, добавив, что после удаления американских самолетов от госграницы РФ истребители вернулись на аэродромы базирования.

В Национальном центре уточнили, что американские самолеты не нарушили государственную границу РФ.

"Все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавили в НЦУО.

Регулярные полеты

В понедельник командование воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило в Facebook, что стратегические бомбардировщики США, способные нести ядерное оружие, вновь были зафиксированы в небе над Украиной. В сообщении пояснялось, что американские B-52 взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий со странами-партнерами в сфере коллективной безопасности.

Украинское командование также уточнило, что такие полеты будут проводиться регулярно, так как миссии американских бомбардировщиков в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. В пресс-службе добавили, что Украина рассматривает такие действия как поддержку со стороны США в своем небе. В ВСУ признали, что миссия использования В-52 связана и с Россией.

Ранее главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин заявлял, что полеты военных самолетов США над территорией Украины не способствуют разрядке напряженности в регионе.