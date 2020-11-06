Воспитанницы Пансиона Минобороны запустили онлайн-акцию #Спасибодокторам

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Воспитанницы Пансиона Минобороны РФ в благодарность военным докторам, которые борются с коронавирусной инфекцией, запустили онлайн-акцию #Спасибодокторам. Об этом сообщили в пятницу журналистам в военном ведомстве.

"В основу видеоролика, размещенного на ресурсах военного ведомства в сети интернет, легли кадры самоотверженной работы военных медиков по оказанию помощи людям в российских городах и за рубежом", - отметили в Минобороны.

Военные специалисты помогали и помогают лечить людей в Новосибирске, Омске, Оренбурге, Дагестане и Южной Осетии, а также в Италии и Сербии. Кроме того, во многих российских городах развернуты многофункциональные медицинские центры, полевые и мобильные госпитали Минобороны.

Воспитанницы пансиона надеются, что к акции #Спасибодокторам присоединятся все учащиеся в суворовских, нахимовских училищах, военных институтах и университетах военного ведомства.