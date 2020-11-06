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Два российских Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем и Тихим океаном

Продолжительность полета составила более восьми часов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Об этом в пятницу сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более 8 часов. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты российских военных самолетов выполняются согласно международным нормам.

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