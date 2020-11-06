Минобороны ожидает команды из более 45 стран на следующих Армейских играх

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Команды из более 45 стран ожидаются на следующих Армейских международных играх (АрМИ), которые пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.

"Организационный комитет АрМИ-2021 рассчитывает, что в следующем году в соревнованиях примут участие не менее 260 команд из более чем 45 стран", - говорится в сообщении министерства по итогам видеоконференции с участием делегаций военных ведомств из шести стран, а также более 30 военных атташе, посвященной обсуждению проведения этих соревнований в нынешнем и следующем году.

"Участникам конференции были представлены особенности и порядок проведения новых конкурсов. Предлагается в ходе АрМИ-2021 провести конкурсы "Меридиан" для специалистов военно-топографической службы и "Тактический стрелок", в основу которого легли элементы армейской тактической стрельбы из различного стрелкового оружия", - отметили в российском военном ведомстве.

В 2021 году Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября. Всего планируется провести 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения. Возможность провести Армейские игры на своей территории рассматривают сейчас около 20 стран.

В этом году на Армейских международных играх было проведено 30 конкурсов, в соревнованиях участвовали 156 команд из 32 стран. Сборная России победила в 25 конкурсах.