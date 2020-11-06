ВМФ России получит ледокол "Евпатий Коловрат" в 2022 году

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Новейший ледокол проекта 21180М "Евпатий Коловрат" войдет в состав Военно-морского флота России в 2022 году. Об этом сообщили в пятницу журналистам в службе информационного обеспечения Главного командования ВМФ.

"Планируется, что строящийся в Санкт-Петербурге на предприятии "Судостроительная фирма "Алмаз" ледокол проекта 21180М "Евпатий Коловрат" войдет в состав Военно-морского флота в 2022 году. При проектировании и строительстве этого ледокола внедрен ряд инновационных решений", - приводятся в сообщении слова главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.

В настоящее время на судостроительном заводе на ледокол устанавливается необходимое оборудование. Водоизмещение ледокола "Евпатий Коловрат" составит 4 тыс. тонн, длина корпуса - 82 метра, ширина - 19 метров. Ледокол "Евпатий Коловрат" может развивать скорость до 14 узлов. Экипаж судна - около 30 человек. Автономность плавания - 1 месяц. Судно сможет ломать льды толщиной 1 метр.

В сообщении отмечается, что оснащение ВМФ России кораблями, ледоколами и судами обеспечения является одним из приоритетных с учетом активного освоения Россией Арктической зоны, обеспечения нормального функционирования Северного морского пути, гидрографических исследований Арктики.

В настоящее время в составе ВМФ России действует ледокол "Илья Муромец". В сентябре - октябре текущего года этот ледокол успешно решил поставленные задачи в районе Северного Морского Пути.